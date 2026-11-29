Öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu ile ağabeyi Levent Garipoğlu'nun sorguları sürüyor. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 12 kişinin ise isimleri netleşti.

İfadelerinin ardından emniyetten ayrılanların Cem Garipoğlu'nun dedesi Kasım Garipoğlu, babaannesi Sakine Garipoğlu, teyzesi Handan Güleç ve eniştesi Selçuk Güleç, kuzenleri S. G., Emine Başar, Fatma Başar, Fulya Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu ile Hayyam Garipoğlu'nun hizmetçisi Besra Aliban olduğu öğrenildi.

İHA