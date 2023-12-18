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        Haberler Dünyadan Gary Oldman: 'Batman' ve 'Harry Potter' beni kurtardı - Magazin haberleri

        Gary Oldman: 'Batman' ve 'Harry Potter' beni kurtardı

        Gary Oldman, 'Harry Potter' ve 'Kara Şövalye' serilerinde rol almasının hem mesleki hem de kişisel bakımdan kendisini kurtardığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:35
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        İngiliz oyuncu ve yapımcı Gary Oldman, hakkında bilinmeyenleri anlattı. 65 yaşındaki Oldman, katıldığı 'The Drew Barrymore Show'da açıklamalarda bulundu.

        Gary Oldman, 2000'lerin başında kariyerinin duraklamasından ve aynı zamanda iki erkek çocuk paylaştıkları üçüncü eşi Donya Fiorentino ile yaşadığı boşanma sürecinden bahsetti.

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        "PEK ÇOK İŞİ GERİ ÇEVİRDİM"

        Gary Oldman, "42 yaşında kendimi boşanmış bir halde buldum ve oğullarımın velayeti bendeydi. Bu başlı başına zordu. Çünkü sektörde değişim vardı ve pek çok yapım Macaristan, Budapeşte, Prag, Avustralya ve böyle yerlerde çekiliyordu. Ben de bu yüzden pek çok işi geri çevirdim" ifadelerini kullandı.

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        "BENİ KURTARDI"

        Gary Oldman, ardından Drew Barrymore'a, "Harry Potter' için Tanrı'ya şükürler olsun" dedi.

        Gary Oldman, ardından sözlerini, "Sana söylüyorum; bu ikisi 'Batman' ve 'Harry Potter', gerçekten beni kurtardı. Çünkü en az işi en çok paraya yapabileceğim ve sonra evde çocuklarla olabileceğim anlamına geliyordu" şeklinde sürdürdü.

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        "27 KEZ LOS ANGELES'A GİDİP, GERİ UÇTUM"

        'Batman Başlıyor'un çekimleri sırasında çocuklarına daha yakın olabilmek için her hafta birkaç kez Los Angeles'taki eviyle Londra'daki film seti arasında mekik dokuduğunu belirten Gary Oldman, "İlk 'Batman'i çektiğimizde 'Gotham' için Londra'yı kullanıyorlardı. 27 kez Los Angeles'a gidip, geri uçtum" ifadelerini kullandı.

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        Gary Oldman, "Bir günlüğüne uçuyordum. Günde bir çekim yapıyordum. Chris Nolan'ın hakkını yemeyelim... Programa sadık kaldı. Üç günlüğüne eve giderdim. İki günlüğüne geri dönerdim. Hafta sonu için eve giderdim. Bir günlüğüne geri dönerdim... Aksi takdirde, çocuklarımı dadının büyüttüğünü düşünürdüm" dedi.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        #Gary Oldman
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