Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek evlendi

"GELİN OLMUŞ GİDİYORUM"

Gelinliğinin altına topuklu uzun bir bot giyen 39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya üzerinden takipçilerine; "Bu arada fark ettiyseniz gelin olmuş gidiyorum ve akşam ki partimi bekliyorum" sözleriyle seslendi.