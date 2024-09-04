Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek evlendi
Şarkıcı Gaye Su Akyol, müzisyen Ali Güçlü Şimşek ile evlendi. Çiftin düğününe katılan Edis, o anları; "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" notuyla yayımladı
Uzun süredir aşk yaşayan Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, birlikteliklerini resmiyete taşıdı.
Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, dün akşam nikâh masasına oturdu.
"GELİN OLMUŞ GİDİYORUM"
Gelinliğinin altına topuklu uzun bir bot giyen 39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya üzerinden takipçilerine; "Bu arada fark ettiyseniz gelin olmuş gidiyorum ve akşam ki partimi bekliyorum" sözleriyle seslendi.
"SONSUZA KADAR MUTLU OLUN""
Çiftin düğününe katılan şarkıcı Edis de o anları sosyal medyadan yayımlayıp arkadaşlarına; "Şimdi, sonra, büTün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" dileklerinde bulundu.
Müzisyen çift, nikâhtan sonra arkadaşlarının katıldığı partide ise sahneye çıkıp birlikte şarkı söyledi.