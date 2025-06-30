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        Haberler Spor Diğer At Yarışı Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik, gözünü rekora dikti - Diğer Haberleri

        Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik, gözünü rekora dikti

        Türkiye'nin at yarışlarındaki en prestijli kupası Gazi Koşusu'nu 8. kez kazanan jokey Ahmet Çelik, 99 yıllık yarış tarihinde 9 şampiyonluğu bulunan Mümin Çılgın'ın rekoruna ortak olmanın hesaplarını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:34
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        Ahmet Çelik, gözünü rekora dikti
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu kazanarak 8. kez şampiyonluğa uzanan jokey Ahmet Çelik, zaferinin mutluluğunu yaşıyor.

        Jokey Ahmet Çelik, Şanlıurfa'da maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak 1987 yılında Suruç ilçesinde dünyaya geldiğini söyledi.

        Şanlıurfa'da atçılığın yaygın olduğunu hatırlatan Çelik, küçük yaşta 4 arkadaşıyla birlikte aldıkları bir at sayesinde bu spora adım attığını dile getirdi.

        Yaklaşık 25 yıldır günlerini at sırtında geçirdiğini ifade eden Çelik, kariyerinin zirvesine adım adım çıktığını ifade etti.

        Üst üste 7 kez bu koşuyu kazanma rekoruna sahip olduğunu hatırlatan Çelik, "Gazi Koşusu içinde yer almak her jokeyin en nihai hedefidir. Gerçekten bu yarışın içinde bile olmak jokeyler için büyük bir onur ve gurur meselesidir. Türk atçılığının derbisi bu yarıştır. Biz de ekibimizle beraber bu yarışta önemli bir başarı yakaladık." dedi.

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        "ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM"

        Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışın oldukça zorlu ve seyir zevki yüksek olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

        "İki senedir nasibimizde yok, kazanamamıştık. Bu sene de çok kaliteli bir koşuydu her atın kazanma ihtimali yüksekti. Biz de güzel bir yerde konumlandık. Düzlükteki emeğimizin karşılığını aldık. Başta ekibimi ve atımı tebrik ediyorum, çok güzel hazırlanmışlar. Çok büyük bir emek oluyor. 2 bin 444 tayın sahadaki mücadelesi sonucu sadece 22 at bu koşuya katılıyor. Hayali bile zor olan başarıyı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok gururlu ve mutluyum. Nice Gazi Koşularını inşallah hep birlikte görürüz. Şu an yeni hayalimde 9 şampiyonlukla en fazla kazanan jokey olan Mümin Çılgın ustamın rekoruna ortak olmak var. İnşallah ekibimle birlikte yeni bir tarih daha yazmaya yaklaştığımıza inanıyorum. Artık 'Ahmet Çelik'in yarış tarihinin en iyisi olmaya aday' yorumlarına ben de katılıyorum."

        ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE!

        Jokey Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7 kez kazanarak bu alandaki 'üst üste en çok kazanan jokey' rekorunu elinde bulunduruyor.

        89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'nci Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

        Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.

        Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu da "Cutha" isimli safkanla kazanarak 8. kez şampiyonluğa uzandı.

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