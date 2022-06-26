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ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE
Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.
89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.
Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.
Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.
Türk at yarışçılığının önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandıracak.
Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 1 milyon, üçüncüye 500 bin, dördüncüye 250 bin ve beşinciye de 125 bin lira ödenecek.
Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4 milyon 578 bin 450 liraya ulaşacak.
YARIŞACAK SAFKANLAR
96. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:
Numarası Safkan Sahibi Jokey 1 Age of Fire Deniz Kurtel Mustafa Çiçek 2 Anadolu Gururu T. İzzet Aksoy Olivier Peslier 3 Baba Şahin Hasan Koçyiğit Ferit Yardımcı 4 Bold Sea Rover Melis Kurtel Emin Akın Sözen 5 Bright Hope Özlem Ege Karamazı Tolga Yıldız 6 Cafer Bey İsa Özkan Mahmut Turan 7 Captain Fantastic Sema Ulaş Nevzat Avcı 8 Cheeky Son Dursun Konukcu Mehmet Kaya 9 Çakırlar Semra Aksu Mehmet Salih Çelik 10 Dollar Man Ender Mehmet Karaman Kadir Tokaçoğlu 11 Final Dance Nimet Arif Kurtel Halis Karataş 12 Hardmet Harun Kahraman Lanfrango Dettori 13 Maximus Boy Adnan Türkoğlu Sadettin Boyraz 14 Mystic Power Tayral Tutumlu Ayhan Kurşun 15 Rage Of The Wind Deniz Kurtel Vedat Abiş 16 Royal Baby Alaettin Özcan Görkem Özçelik 17 Sigoş Onur Dilbaz Gökhan Kocakaya 18 Zala Bey Celal Alaz Adalı Ahmet Çelik 19 Zorro Cüneyt Yıldızhan Hışman Çizik 20 Karakraliçe Murat Sarraç Mehmet Akyavuz 21 Mucize Kız Ahmet Korkmaz Müslüm Çelik 22 Secret Power Emrah Karamazı Özcan Yıldırım
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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