Gazi Üniversitesi, hastanede çalışacak personel alımı için başvuru süreci başlattı. İşçi alımları 7 farklı alanda olacak ve toplam 11 kişi alınacak. Başvurular sadece İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilecek. Başvurmak için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Peki Peki Gazi Üniversitesi personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte detaylar...

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 09.11.2020 - 13.11.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak ve ya Alo 170 - İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

Gazi Üniversitesi hastanesine yapılacak 11 sürekli işçi alımı için adaylar başvurularına 09 Kasım 2020 tarihi ile başlamış olup e geç 13 kasım 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR resmi internet adresi üzerinden veya Alo170 üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir.

ALIM YAPILAAK KADROLAR NELER?

2 Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı,

1 Elektrikçi (Genel),

1 Makine Bakım Onarımcısı,

1 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik),

2 Mobilyacı,

2 Terzi,

1 Hastane Hizmetlisi (ERKEK),

1 Hastane Hizmetlisi (KADIN),

Kimler Başvuru Yapabilecek?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.



8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1) Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle her bir meslek için açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır.

2) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

3) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması

4) Adayların en fazla 35 yaşında olmaları

5) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.