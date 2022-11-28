Gaziantep Üniversitesi'ne kurulan "mobil mutfak"tan 20 bin öğrenci yararlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te üniversite öğrencilerine 17 günlük sınav döneminde yemek ve içecek ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde geç saatlere kadar çalışan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından mobil mutfak tırı kuruldu.

Dürüm çeşitleri, çorba ve içeceğin yer aldığı mobil mutfaktan 20 bin öğrenci yararlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Efe Sıradağ, Giresun'dan geldiğini belirterek, "Mutfağın kütüphanenin önünde kurulması, ders çalışırken kütüphaneden çıkıp hemen yemek yememiz için iyi oldu. Ayrıca ücretsiz olması gayet güzel bir hizmet. Yemekler gayet güzel, Gaziantep'in gastronomi şehri olmasına yakışır bir hizmet oldu. Sınavlar için zaten kütüphanede yatıp kalkıyorum, bundan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Umut Fevzi Şahan da sınav dönemi nedeniyle çok günlerin yoğun geçtiğini ifade ederek, özellikle akşamları yemek konusunda sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle bu hizmetin kendileri için çok iyi olduğunu kaydetti.​​​​​​​

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