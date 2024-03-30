Çalıntı araç parçaları kullandıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te oto tamirhanesinde çalıntı araç parçalarının kullandıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Şahinbey ilçesinde oto sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde, çalıntı araç motoru kullanıldığına yönelik alınan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen baskın sonrası yapılan incelemelerde, bir araca seri numarası kazınmış motor takıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak M.Ş. ve A.İ. gözaltına alındı.