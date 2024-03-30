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        Çalıntı araç parçaları kullandıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'te oto tamirhanesinde çalıntı araç parçalarının kullandıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:23
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        Çalıntı araç parçaları kullandıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'te oto tamirhanesinde çalıntı araç parçalarının kullandıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, Şahinbey ilçesinde oto sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde, çalıntı araç motoru kullanıldığına yönelik alınan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce iş yerine düzenlenen baskın sonrası yapılan incelemelerde, bir araca seri numarası kazınmış motor takıldığı tespit edildi.

        Olayla ilgili olarak M.Ş. ve A.İ. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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