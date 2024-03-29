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        Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:55
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        Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette gerçekleştirdikleri aramada 127 bin 295 kaçak ilaç ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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