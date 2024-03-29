Gaziantep'te yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu

GAZİANTEP'te, yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

Gaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde, yol kenarında hareketsiz yatan kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının tabancayla öldürüldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, kadının kimlik tespiti ile kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.