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        Gaziantep'te yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu

        GAZİANTEP'te, yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:10
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        Gaziantep'te yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu
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        GAZİANTEP'te, yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

        Gaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde, yol kenarında hareketsiz yatan kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının tabancayla öldürüldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kadının kimlik tespiti ile kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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