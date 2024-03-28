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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Jülide Kural'dan önemli açıklama! Magazin haberleri

        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi

        Kadir İnanır'ın eşi oyuncu Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kural, medyada yer alan 'yalan yanlış bilgiler' nedeniyle açıklama yapma gereği gördüğünü belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 22:06 Güncelleme: 28.03.2024 - 22:30
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        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
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        Jülide Kural açıklamasında "Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir. Yoğun bakımdaki sürecin devam etmesinin tek nedeni doktorlarının kontrolü tamamen kendilerinde bulundurmak istemesiyle ilgilidir." dedi ve ekledi:

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        "Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır. Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün tekrar paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki..."

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        Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmelerde sadece Kadir İnanır'ın Instagram sayfasının ve Jülide Kural'ın Facebook sayfasının dikkate alınmasını istedi.

        Fotoğraf: Habertürk

        Kural açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu açıklamayı yapmaya kendimi zorunlu hissetme nedenim de hepimizin Kadir İnanır'a duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğüdür. Elbette sabırlı olmalıyız, emek vermeliyiz ve mutlaka özenli davranmalıyız. Sevginizin gücüne olan inancımla..."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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