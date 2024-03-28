Jülide Kural açıklamasında "Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir. Yoğun bakımdaki sürecin devam etmesinin tek nedeni doktorlarının kontrolü tamamen kendilerinde bulundurmak istemesiyle ilgilidir." dedi ve ekledi:

"Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır. Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün tekrar paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki..."

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Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmelerde sadece Kadir İnanır'ın Instagram sayfasının ve Jülide Kural'ın Facebook sayfasının dikkate alınmasını istedi.