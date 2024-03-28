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        Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 23:21 Güncelleme: 28.03.2024 - 23:21
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        Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İslahiye-Nurdağı kara yolunun 8’inci kilometresinde Cemal Sönmez (62) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Kadir K. (29) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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