Gaziantep'te okul servisinin çarptığı 70 yaşındaki kişi öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 S 0662 plakalı okul servisi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Aydın Sokak'ta İbrahim Taş'a (70) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Okul servisi sürücüsü gözaltına alındı.
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