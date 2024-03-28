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        Gaziantep'te okul servisinin çarptığı 70 yaşındaki kişi öldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:33
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        Gaziantep'te okul servisinin çarptığı 70 yaşındaki kişi öldü
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 S 0662 plakalı okul servisi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Aydın Sokak'ta İbrahim Taş'a (70) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Okul servisi sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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