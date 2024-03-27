Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep FK'ye ziyaret

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep FK'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Çeber, ziyarette kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Selçuk İnan ve futbolcularla görüştü.

        Çeber, ziyaretteki konuşmasında, takımı ikinci kez ziyaret ettiğini ve maçlara sürekli geldiğini hatırlattı.

        Tüm güçleriyle takımın arkasında olduklarını anlatan Çeber, şunları kaydetti:

        "Takımımızın arkasındayız. Çok sevdiğim Selçuk İnan kardeşime 'hayırlı olsun' demek için buradayım. Kendisi taraflı tarafsız herkesin çok sevdiği bir futbolcu ve spor adamı. Gelişiyle şehir yeniden motive oldu. Tabi şehir olarak bir endişemiz yok. Şu anda bulunduğumuz yerin olmamız gereken yer olmadığını da biliyoruz. İsim isim her birinizin futbolcu kalitenizi biliyoruz. Bunun için tüm gücümüzle sizin yanınızdayız. Bu seneyle ilgili kaygımız yok. Önümüzdeki sene ne kadar yukarıda olabiliriz onu düşünüyoruz. Size güveniyoruz, yanınızdayız."

        Konuşmanın ardından futbolcularla ve Selçuk İnan ile sohbet eden Vali Çeber, futbolcuların antrenmanını izledi ve başarılar dileyerek kulüpten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu...
        Gaziantep'te seçim güvenliği için 8 bin 288 kolluk kuvveti görev alacak
        Gaziantep'te seçim güvenliği için 8 bin 288 kolluk kuvveti görev alacak
        GAÜN'de "Öğrenci Gözünden Kurum İç Değerlendirme Raporları Çalıştayı" yapıl...
        GAÜN'de "Öğrenci Gözünden Kurum İç Değerlendirme Raporları Çalıştayı" yapıl...
        Yapıcıoğlu: Kürtler CHP ile sıkı fıkı olmayı hazmedemiyor
        Yapıcıoğlu: Kürtler CHP ile sıkı fıkı olmayı hazmedemiyor
        Gaziantep'te küçük çocuklar "tekne orucu" tutup camide iftar yaptı
        Gaziantep'te küçük çocuklar "tekne orucu" tutup camide iftar yaptı
        Gaziantep'teki görme engelliler memurluk için sınava hazırlanıyor
        Gaziantep'teki görme engelliler memurluk için sınava hazırlanıyor