Yapıcıoğlu: Kürtler CHP ile sıkı fıkı olmayı hazmedemiyor

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Kürtler adına siyaset yaptığını söyleyenlerin, Kürt sorununu var eden, bu sorunun oluşmasına neden olan CHP zihniyeti ile bu kadar sıkı fıkı olmasını, meseleden haberdar olan Kürtler hazmedemiyor” dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep’te partisinin il başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Yapıcıoğlu, Gazze’deki olayların sürekli gündemlerinde olduğunu ve Türkiye’nin gündeminden de düşmemesi gerektiğini ifade etti. Emeklilerin geçim zorlukları yaşadığını ve bu sorunun düzeltilmesi gerektiğinin de altını çizen Yapıcıoğlu, seçimler ile ilgili de partisinin aday çıkardığı her il ve ilçede en yüksek başarıyı elde etmek için çalıştığını söyledi.

‘YALAN VE TALAN SİYASETİ SONA ERMELİ’ Zekeriya Yapıcıoğlu, “Siyasetçiler 3-5 oy fazla almak için olmayacak vaatlerde bulunuyorlar. Biz; ‘Bizi aldatan bizden değildir’ felsefesi ile yolumuza devam ediyoruz. Siyaset aldatma ve yalan üzerine kurulmamalıdır. Ama maalesef türlü türlü yalan duyuyoruz” diye konuştu. Yalan ve talan siyasetinin sona ermesi gerektiğine dikkati çeken Zekeriya Yapıcıoğlu, “En çok da talan yapanlar, dikkatleri başka yöne çekmek üzere adeta cambaza bak oyununu sergiliyorlar. Bunların en son örneklerinden biri de İstanbul’da para desteleri mi desem, balya mı desem bilemedim. En doğrusu kule, kule oluşturdular. Ama bunları konuşturmamak için başka başka konulardan bahsediyorlar. En son içkili mekanların yokluğundan bahsediyorlar. Sanki milletin başka bir derdi yokmuş gibi. Millet ay sonunu getiremeyip, geçim sıkıntısı ile boğuşurken, içkili mekanlardan dem vuruyor. Bir partini geçici genel başkanı" dedi.

‘31 MART’TA BİRÇOK PARTİNİN OYU DÜŞÜŞE GEÇECEK’ 31 Mart seçimlerinde birçok partinin oyunun düşüşe geçeceğini vurgulayan Yapıcıoğlu, “Ben inanıyorum ki, bu seçimde pek çok partinin oy oranında düşüş olacak. Bunlardan biri de gözlemlediğimiz üzere DEM Parti. Saha bunu söylüyor. Şimdiye kadar bu parti çizgisinde siyaset yapıp ya da oy veren ancak bu seçimde oy vermeyeceğini söyleyecek insanlar var. İstanbul’da kendi adayları var ancak parti seçmeninin ne kadarı kendi adayına verir ne kadarı vermez onu bilemiyorum. Lakin biri siyaset yapıyorsa neyse onu ortaya koymalıdır” ifadelerini kullandı.