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        Gaziantep'te Kütüphane Haftası kutlandı

        Gaziantep'te, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:12
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        Gaziantep'te Kütüphane Haftası kutlandı
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        Gaziantep'te, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda konuşan kütüphane Müdürü Mesut Naim Çakır, söz konusu haftanın bu yılkı temasının "Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" olarak belirlendiğini söyledi.

        Kütüphanenin bireyin hayatındaki öneminden bahseden Çakır, şunları kaydetti:

        "Kütüphane Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilgiye ulaşmanın ve bilginin paylaşımının önemini vurgulamaktadır. Bu yılın teması olan yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler, dijital dönüşümün ve teknolojinin kütüphanelerdeki rolünün altını çizmektedir. Bu bağlamda, 60. Kütüphane Haftası süresince söyleşiler, film gösterimleri, sergiler, çocuklar için atölye çalışmaları ve gezici kütüphane ziyaretleri gibi birçok etkinlik yapılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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