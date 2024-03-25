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        Gaziantep'te trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 25.03.2024 - 22:04
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        Gaziantep'te trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ahmet Z. idaresindeki 27 AUG 427 plakalı otomobil ile Recep T. yönetimindeki 46 AHN 422 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, sürücü Recep T. ile araçlardaki Ramazan T, Tevfik K, Meryem K, Tuğçe T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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