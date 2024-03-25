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        CHP Genel Başkanı Özel, Gaziantep'te halk buluşmasına katıldı:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız. Her geçen gün daha çok olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:37
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        CHP Genel Başkanı Özel, Gaziantep'te halk buluşmasına katıldı:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız. Her geçen gün daha çok olacağız." dedi.

        Özel, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te daha etkin olmayı hak ettiklerini söyledi.

        Gaziantep'te çalışmalara devam edeceklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

        "Yıllar önce Gaziantep'e geldiğimde şunu söylemiştim. Bu Gaziantep bu CHP'nin bu günlerini hak etmiyor. Biz Gaziantep'e ayrı önem vermeliyiz. Şimdi seçim atmosferindeyiz. Bu parti Gaziantep'te hak ettiği yere gelene kadar Özgür Özel olarak elim Gaziantep'in üzerindedir, bunu hep beraber başaracağız. O heyecan, o umut bugün buradadır."

        Gaziantep'te "Ramazan ayında miting olmaz, bu alan dolmaz, üzülürsünüz" eleştirisinde bulunanlara karşı miting alanının dolduğunu söyleyen Özel, şunları söyledi:

        "Ben o kentteki yoldaşlarıma, o kentteki Atatürkçülere, Cumhuriyetçilere, vatanseverlere inanıyorum, Gaziantep'e gidiyorum dedim. Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız. Her geçen gün daha çok olacağız. En sonunda Gaziantep'i hak ettiği günlerine, geçmişteki gibi Cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Bu süreçte büyük bir heyecan büyük bir umut dalgası var. Gaziantep'te seçime büyük iddia koyuyoruz."

        Partisi için yerel seçimlerde destek isteyen Özel, emekli maaşlarını eleştirdi.

        Emekli maaşlarında bir düşüşün yaşandığını anlatan Özel, şu ifadelere yer verdi:

        "2018'de nohut dürüm 5 liraymış, şimdi 50 lira. Gaziantep'te meydan dolu, yoksulları ne yiyor nohut dürümü. 5 liralık nohut dürümü 6 senede 50 lira olmuş ve 10 kat artmış. Nasıl geçinilecek, en kötü evin kirası 10 bin. Emeklinin maaşı da 10 bin lira, eve girerse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta yatacak."

        Gazianteplilerden partisi için destek isteyen Özel, öğretmenlere de destek vereceklerini ifade etti.

        Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bütün öğretmenlerimizin arkasındayız. CHP'li Belediyeler son 5 yılda 61 yurt yaptı. Gaziantep'te CHP'li belediyeler seçildikçe merkez belediyeleri aldıkça aynı İstanbul, Ankara, Mersin Adana belediyelerimiz gibi buralarda yurt yaparak öğrencilerin barınma sorununu çözeceğiz. Sosyal konut projeleriyle kira sorununu çözeceğiz."

        Özel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra CHP yönetimi olarak İslahiye ve Nurdağı'nda bulunduklarını sözlerine ekledi.

        CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasının ardından il ve ilçe adaylarını tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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