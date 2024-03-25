Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 00:53 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 12’nci kilometresindeki Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Halil Koca (41) yönetimindeki 27 ACN 009 plakalı otomobil, Uğur Arslan (44) idaresindeki 38 SA 172 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücülerden Uğur Arslan ve araçta bulunan Ahmet Arslan'ın (66) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Fatma Koca (65), Esra Koca (24), Ramazan Tosun (45) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ahmet Aslan ve Uğur Arslan’nın cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TOKİ şantiyesinde korkutan yangın
        TOKİ şantiyesinde korkutan yangın
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Yer altının gizemli harikaları!
        Yer altının gizemli harikaları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        'Gürültü yapmayın' uyarısı sonrası çıkan kavgada öldürüldü
        'Gürültü yapmayın' uyarısı sonrası çıkan kavgada öldürüldü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı