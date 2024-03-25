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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 00:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:31
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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Halil Koca (66) yönetimindeki 27 ACN 009 plakalı otomobil, Gaziantep- Nurdağı kara yolunun 7. kilometresinde, karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) idaresindeki 38 SA 172 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Araçlarda yolcu olarak bulunan yaralılardan Fatma Koca, Esra Koca ve Ramazan Tosun ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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