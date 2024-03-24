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        'Gürültü yapmayın' uyarısı sonrası çıkan kavgada öldürüldü

        GAZİANTEP'tegürültü yapan çocukları uyaran Nejdet Kaya (70), çıkan kavgada komşusu Müslüm A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:48 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:50
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        'Gürültü yapmayın' uyarısı sonrası çıkan kavgada öldürüldü
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        GAZİANTEP'tegürültü yapan çocukları uyaran Nejdet Kaya (70), çıkan kavgada komşusu Müslüm A. tarafından tabancayla öldürüldü.

        Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Nejdet Kaya, sokakta oyun oynayan çocukları gürültü nedeniyle uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Müslüm A., komşusu Nejdet Kaya ile araya giren akrabası Saim A.'yı tabanca ile vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nejdet Kaya kurtarılamadı. Saim A.'nın tedavisi sürerken, Müslüm A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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