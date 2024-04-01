Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanda maçın son taktik organizasyonları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
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