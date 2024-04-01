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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 01.04.2024 - 18:55
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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanda maçın son taktik organizasyonları gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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