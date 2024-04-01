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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'te otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Seydi Keser (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:30
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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP’te otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Seydi Keser (26), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikleti görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosikletin sürücüsü Seydi Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Keser'in cansız bedeni, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olaydan sonra kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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