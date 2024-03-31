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        Gaziantep'te yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekiplerinin yardımıyla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:16
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        Gaziantep'te yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekiplerinin yardımıyla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

        Bülbülzade Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Sayın (75), oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğünden yardım istedi.

        Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Sayın'ı bulunduğu apartmandaki dairesinden alarak tekerlekli sandalyeyle Dumlupınar Anadolu Lisesine götürdü.

        Oyunu kullanan Sayın, daha sonra ekiplerce evine bırakıldı.

        Sayın, yetkililere teşekkür ederek, "Ben okula gidecek durumda değildim. Ekipler, beni okula getirdiler, oyumu kullandım. Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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