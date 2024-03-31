Gaziantep'te yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı

Sayın, yetkililere teşekkür ederek, "Ben okula gidecek durumda değildim. Ekipler, beni okula getirdiler, oyumu kullandım. Allah razı olsun." dedi.

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