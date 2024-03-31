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        Gaziantep'te ilk oylar sandıkta

        GAZİANTEP'te 2024 Mahalli İdareler Genel için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 08:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:40
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        Gaziantep'te ilk oylar sandıkta
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        GAZİANTEP’te 2024 Mahalli İdareler Genel için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

        Kentte, sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 418 sandığın kurulduğu Gaziantep’te 1 milyon 393 bin 956 seçmen oy kullanıyor. 07.00 itibari ile okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından oy kullanacakları sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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