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        Gaziantep'te kaybolan kadın, uyurken bulundu

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kaybolan Dudu Göğebakan (58), 8 saat sonra, arazide bir kayanın yanında uyurken bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:00
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        Gaziantep'te kaybolan kadın, uyurken bulundu
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kaybolan Dudu Göğebakan (58), 8 saat sonra, arazide bir kayanın yanında uyurken bulundu.

        Ağalarobası Mahallesi kırsalında çadırda besicilik yapan Göğebakan ailesi, saat 06.00 sıralarında Dudu Göğebakan’ı göremeyince aramaya başladı. Yakınları, 5 çocuk annesi Göğebakan’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Ekipler saat 14.00 sıralarında Dudu Göğebakan’ı evinden 1 kilometre uzaklıkta, bir kayanın yanında uyurken buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Göğebakan’ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, aile ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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