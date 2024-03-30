Gaziantep'te tır çekicisinin çarptığı kadın öldü

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çekici, sokaktaki bir binaya çarparak durabildi. Bu sırada sokakta kaldırımda oturan Ferihan Özkılıç (61), çekici ile duvar arasında sıkıştı.

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