Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
–Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
–Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.G. yönetimindeki 27 K 8091 plakalı minibüsle F.Y. idaresindeki 06 ED 6721 plakalı otomobil Kozdere Kavşağında çarpıştı.
Çevredekileri vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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