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        Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:34
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        Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        –Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.G. yönetimindeki 27 K 8091 plakalı minibüsle F.Y. idaresindeki 06 ED 6721 plakalı otomobil Kozdere Kavşağında çarpıştı.

        Çevredekileri vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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