Gaziantep'te yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu (2)
KİMLİĞİBELLİ OLDUGaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde geç saatlerde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi.
KİMLİĞİBELLİ OLDU
Gaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde geç saatlerde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi. 2 çocuk annesi kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne yönelik jandarma soruşturması sürüyor.
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