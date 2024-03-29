Gaziantep'te yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİBELLİ OLDU

Gaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde geç saatlerde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi. 2 çocuk annesi kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne yönelik jandarma soruşturması sürüyor.