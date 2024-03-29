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        Gaziantep'te yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu (2)

        KİMLİĞİBELLİ OLDUGaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde geç saatlerde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:30
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        Gaziantep'te yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulundu (2)
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        KİMLİĞİBELLİ OLDU

        Gaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde geç saatlerde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi. 2 çocuk annesi kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne yönelik jandarma soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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