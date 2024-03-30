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        Millet Camisindeki aktivite alanları çocuklar uğrak noktası oldu

        Gaziantep'te Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'ne gelen çocuklar spor aktiviteleriyle de eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:38
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        Millet Camisindeki aktivite alanları çocuklar uğrak noktası oldu
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        Gaziantep'te Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'ne gelen çocuklar spor aktiviteleriyle de eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

        Büyüklüğüyle dikkati çeken Şahinbey Millet Camisi, çocuklar için oluşturulan aktivite alanında masa tenisi, langırt, satranç, masa hokeyi oyunları yer alıyor.

        Çocuklar, eğitmen eşliğinde bilmedikleri oyunları da öğrenme şansı elde ediyor.

        Etkinlik alanında görevli eğitmen Ferhat Ergan, oyunların çocuklar tarafından ilgiyle karşılandığını söyleyerek şunları kaydetti:

        "Çocuklara küçük yaşlarda sporu sevdirmek her şeyden önemli. Biz de burada elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz, başarılı da olduk. Çocuklar burayı çok sevdiler. Buradaki oyunların dışında çocuklara hareket eğitimi de veriyorum. Aynı zamanda turnuvalar yapıyoruz. Çocuklar arasında yarışlar düzenleyip başarı elde etmelerini , yenilgiyi kabul etmelerini, rakiplerini yenmelerini sağlıyoruz."

        Aktivitelere katılan 14 yaşındaki Selim Asaf Turgut da, eğlenceli vakit geçirdiğini ve bu alanı çok sevdiğini belirterek, "Burada arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz. En çok masa tenisini seviyorum. İlk geldiğimde masa tenisini çok iyi oynayamıyordum. Ama Selim hoca bize dersler vermeye başladığından beri artık çok güzel oynuyorum. Arkadaşlarımla maç yapıyoruz beni kimse yenemiyor." dedi.

        Galeri
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