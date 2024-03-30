Gaziantep'te kaybolan kadın bulundu
İslahiye ilçesinde kaybolan kadın 8 saat süren çalışmanın ardından uyurken bulundu.
İslahiye ilçesinde kaybolan kadın 8 saat süren çalışmanın ardından uyurken bulundu.
Kırsal Çolaklar Mahallesi ikamet eden D.G'den (58) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından D.G'yi bir kayanın altında uyurken buldu.
D.G. gerekli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
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