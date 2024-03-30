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        Gaziantep'te yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 göçmen bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:03 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:03
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        Gaziantep'te yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 göçmen bulundu.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

        Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

        Ekipler tarafından tankerden çıkarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

        Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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