Gaziantep'te yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ekipler tarafından tankerden çıkarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

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