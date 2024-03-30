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        Gaziantep'te tankerde düzensiz göçmenlerin bulunmasına ilişkin 2 zanlı daha gözaltına alındı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 göçmenin bulunmasına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:03 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:03
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        Gaziantep'te tankerde düzensiz göçmenlerin bulunmasına ilişkin 2 zanlı daha gözaltına alındı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 göçmenin bulunmasına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.

        Yakıt tankerinde düzensiz göçmenlerin bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan soruşturma sürüyor.

        Ekipler, olaya ilişkin İ.B. ve K.N'yi gözaltına aldı. Zanlıların Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

        Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, durdukları yakıt tankeri içerisinde Afgan uyruklu 2'si ölü, 7'sini yarı baygın halde 52 düzensiz göçmeni bulmuş, hayati tehlikeleri bulunan 7 göçmen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

        Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürülmüş, sürücü Y.O. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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