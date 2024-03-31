Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin oyunu kullandı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
AK Parti'den yeni dönemde de aday gösterilen Şahin, eşi İzzet Şahin ile Şehitkamil ilçesindeki Aslı Alevli İlkokulu'na geldi.
Kayıtlı olduğu "1008" numaralı sandığa geçen Şahin, buradaki görevlilerle selamlaştıktan sonra oyunu kullandı.
Şahin, seçim sonuçlarının tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.
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