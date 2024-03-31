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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin oyunu kullandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:41
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin oyunu kullandı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        AK Parti'den yeni dönemde de aday gösterilen Şahin, eşi İzzet Şahin ile Şehitkamil ilçesindeki Aslı Alevli İlkokulu'na geldi.

        Kayıtlı olduğu "1008" numaralı sandığa geçen Şahin, buradaki görevlilerle selamlaştıktan sonra oyunu kullandı.

        Şahin, seçim sonuçlarının tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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