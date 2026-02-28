Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, maç için bugün Samsun'a gidecek.
