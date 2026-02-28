Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, maç için bugün Samsun'a gidecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?

        Benzer Haberler

        Sobadan zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Sobadan zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Gaziantep'te 195 adet sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
        Gaziantep'te 195 adet sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
        Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat...
        Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat...
        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 195 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 195 sikke ele geçirildi
        Gazeteci Yaşar Yavuz, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor
        Gazeteci Yaşar Yavuz, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor
        MÜSİAD Gaziantep'te iftar programı düzenlendi
        MÜSİAD Gaziantep'te iftar programı düzenlendi