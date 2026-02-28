Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 195 sikke ele geçirildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 195 sikke ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Şahinbey'de tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan A.K'yi suçüstü yakaladı. Üzerinde 195 sikke bulunan A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

