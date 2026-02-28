Canlı
        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 195 sikke ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 195 sikke ele geçirildi

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 195 sikke ele geçirildi.

        Giriş: 28.02.2026 - 13:09
        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 195 sikke ele geçirildi

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 195 sikke ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Şahinbey'de tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan A.K'yi suçüstü yakaladı.

        Üzerinde 195 sikke bulunan A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

