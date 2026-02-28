Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

        Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti teşkilatları, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:21
        Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

        Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti teşkilatları, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın millet iradesine silah çekildiği kara bir gün olduğunu söyledi.

        Darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradesini yılmadan sürdüreceklerini ifade eden Fedaioğlu, şunları kaydetti:

        “Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

        - Malatya

        AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, iktidarları döneminde yasakların kaldırıldığını, temel hak ve özgürlüklerin genişletildiğini, başörtüsü yasağının tarihe karıştığını ve kamu kurumlarında ve üniversitelerde ayrımcılığa son verildiğini kaydetti.

        Türkiye'nin demokratik standartlarını yükselterek güçlü bir hukuk devleti olma yolunda önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Bakan, "Bugün gelinen noktada 28 Şubat zihniyeti tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Ancak o karanlık sürecin hafızalarda canlı tutulması, demokrasimize sahip çıkmanın en önemli gereğidir. Çünkü demokrasi ancak milletin iradesine saygı duyulduğu, hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir zeminde güçlenir. Ülkemizin bir daha 28 Şubat benzeri antidemokratik müdahalelerle karşı karşıya kalmaması için demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlük alanlarını genişletmeye ve milli iradeyi her koşulda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Milletin iradesi üstünde hiçbir güç yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

        - Adıyaman

        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 29. yılında darbe ve darbeci zihniyeti kınadıklarını belirtti.

        Çadır, "27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbeden bahsediyoruz. Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur." diye konuştu.

        - Kilis

        AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü anımsattı.

        Diyarbakırlı, "Seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

