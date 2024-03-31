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        Gaziantep'te sandıklar açıldı, oy sayımı başladı

        GAZİANTEP'te 2024 Mahalli İdareler Genel için sandıklar açıldı, oy sayımları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:35
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        Gaziantep'te sandıklar açıldı, oy sayımı başladı
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        GAZİANTEP’te 2024 Mahalli İdareler Genel için sandıklar açıldı, oy sayımları başladı.

        1 milyon 393 bin 956 seçmenin bulunduğu kentte sabah saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 16.00’da sona erdi. 4 bin 418 sandıkta kullanılan oyların saatlerin 16.00’yı göstermesiyle sayımına başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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