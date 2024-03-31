Gaziantep'te sandıklar açıldı, oy sayımı başladı

1 milyon 393 bin 956 seçmenin bulunduğu kentte sabah saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 16.00’da sona erdi. 4 bin 418 sandıkta kullanılan oyların saatlerin 16.00’yı göstermesiyle sayımına başlandı.

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