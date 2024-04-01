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        Kilis'te CHP'li Bilecen başkan seçildi; Birer ilçede AK Parti, CHP ve MHP kazandı

        KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Hakan Bilecen başkan oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:17 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:20
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        Kilis'te CHP'li Bilecen başkan seçildi; Birer ilçede AK Parti, CHP ve MHP kazandı
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        KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Hakan Bilecen başkan oldu. İlçelerde ise AK Parti, CHP ve MHP birer başkanlık kazandı.

        Kilis'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Kilis Belediye Başkanlığına kullanılan oyların yüzde 41,5'ini alan CHP'nin adayı Hakan Bilecen seçildi. Polateli ilçesinde CHP'li Ali Koyuncu, Elbeyli ilçesinde AK Parti'li İsmail Kördeve ve Musabeyli ilçesinde ise MHP'li Mehmet Ölmez seçimin galibi oldu.

        HAKAN BİLECEN

        Hakan Bilecen, 1987'de Kilis'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kilis’te, yükseköğrenimini Ankara’da tamamlayan Bilecen, ihtisasını ceza hukuku alanında gerçekleştirdi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alan avukat Hakan Bilecen, Kilis Barosu’nda 5 yıl boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Hakan Bilecen, geçmişte CHP Kilis Merkez ilçe başkanlığı görevi de yaptı.

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