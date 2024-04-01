Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 23:19 Güncelleme: 01.04.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Çamtepe Mahallesi çevre yolunda, Burak Aslan yönetimindeki 27 AIC 929 plakalı hafif ticari araç, aynı güzergahta seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AH 598 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazanın etkisiyle 27 ARI 290 plakalı otomobil de kamyona yandan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan Cesur Ekinci (44) ile Mehmet Güler (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Burak Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

        Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Öte yandan kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı çevre yolu, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        İki kardeşi vurup kaçtı
        İki kardeşi vurup kaçtı
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te AK Parti'li Şahin başkan seçildi; ilçelerde CHP 4, AK Parti 3,...
        Gaziantep'te AK Parti'li Şahin başkan seçildi; ilçelerde CHP 4, AK Parti 3,...
        Kilis'te CHP'li Bilecen başkan seçildi; Birer ilçede AK Parti, CHP ve MHP k...
        Kilis'te CHP'li Bilecen başkan seçildi; Birer ilçede AK Parti, CHP ve MHP k...
        Gaziantep'te sandıklar açıldı, oy sayımı başladı
        Gaziantep'te sandıklar açıldı, oy sayımı başladı
        Gaziantep'te yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekiplerinin yardımıyla oy k...
        Gaziantep'te yürüme güçlüğü çeken seçmen sağlık ekiplerinin yardımıyla oy k...