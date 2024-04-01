Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada hafif ticari araçta bulunan Cesur Ekinci (44) ile Mehmet Güler (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Burak Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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