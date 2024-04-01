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        İki kardeşi vurup kaçtı

        Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasının ardından kavga çıktı. Olayda kardeş olan Volkan ve Alkan Demirtaş'ı vuran saldırgan olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 21:17 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:17
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada, kardeşler Volkan ve Alkan Demirtaş tabancayla vuruldu. Kimliği tespit edilemeyen saldırgan olay sonrası kaçarken, polis yakalanması için soruşturma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil sürücüsü ile Volkan Demirtaş idaresindeki personel taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

        Fotoğraf: İHA

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        SOPALAR VE SİLAHLAR KONUŞTU

        Kaza sonucu tartışma yaşanırken, bu sırada Volkan Demirtaş'ın kendisi gibi servis minibüsü sürücüsü olan kardeşi Alkan Demirtaş, ağabeyinin biriyle tartıştığını görerek durdu.

        Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada kimliği tespit edilemeyen saldırgan, tabancayla 2 kardeşe de ateş açtı. Volkan Demirtaş ve Alkan Demirtaş bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

        Fotoğraf: İHA

        HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağabey-kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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