İki kardeşi vurup kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada, kardeşler Volkan ve Alkan Demirtaş tabancayla vuruldu. Kimliği tespit edilemeyen saldırgan olay sonrası kaçarken, polis yakalanması için soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil sürücüsü ile Volkan Demirtaş idaresindeki personel taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

Fotoğraf: İHA

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SOPALAR VE SİLAHLAR KONUŞTU

Kaza sonucu tartışma yaşanırken, bu sırada Volkan Demirtaş'ın kendisi gibi servis minibüsü sürücüsü olan kardeşi Alkan Demirtaş, ağabeyinin biriyle tartıştığını görerek durdu.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada kimliği tespit edilemeyen saldırgan, tabancayla 2 kardeşe de ateş açtı. Volkan Demirtaş ve Alkan Demirtaş bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.