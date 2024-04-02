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        Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        GAZİANTEP'te otomobil, hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 00:44 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:45
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        Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        GAZİANTEP'te otomobil, hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde İbrahimli Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AIC 959 plakalı hafif ticari araç, 46 AHF 598 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza yapan araçlara 27 ARU 290 plakalı otomobil de çarptı. Zincirleme kazada hafif ticari araçta bulunan Mehmet Güler (57) ve Cesur Ekinci (44) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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