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        Haberler Spor Voleybol Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet! - Voleybol Haberleri

        Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!

        Fenerbahçe Opet, Axa Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:09 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:49
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        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
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        AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

        Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı Dynavit'in karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.

        Eczacıbaşı Dynavit, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.

        Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.

        Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.

        DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK!

        Fenerbahçe Opet, 2016 - 2017 sezonundan sonra ilk kez Kupa Voley'i müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, bu zaferle birlikte Kupa Voley'de dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

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        1. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-23 Eczacıbaşı Dynavit

        2. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 16-25 Eczacıbaşı Dynavit

        3. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-17 Eczacıbaşı Dynavit

        4. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-20 Eczacıbaşı Dynavit

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