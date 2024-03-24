Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Serdar K. idaresindeki 06 DAZ 265 plakalı otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki 27 NU 699 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Nizip İlçe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.
Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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