Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Nizip İlçe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.

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