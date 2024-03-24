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        Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 01:45 Güncelleme: 24.03.2024 - 01:49
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        Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Serdar K. idaresindeki 06 DAZ 265 plakalı otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki 27 NU 699 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Nizip İlçe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.

        Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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