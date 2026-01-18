Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        İslahiye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:44
        İslahiye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İ.A. (27) idaresindeki 18 ACF 446 plakalı otomobil, Hatay Bulvarı Değirmencik Mahallesi mevkisinde M.T'nin (19) kullandığı 46 AKS 938 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

