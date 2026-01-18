İslahiye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İ.A. (27) idaresindeki 18 ACF 446 plakalı otomobil, Hatay Bulvarı Değirmencik Mahallesi mevkisinde M.T'nin (19) kullandığı 46 AKS 938 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı.

