        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te polis ekipleri, 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:14 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:14
        Gaziantep'te 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te polis ekipleri, 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

