Gaziantep'te 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri, 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

