Rusya'dan ABD'ye yanıt: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür

Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini iddia eden ABD'ye, Kremlin'den yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Belki Kennedy’i de DEAŞ öldürmüştür" dedi.

Zaharova bugün Telegram'da yaptığı paylaşımda "Keşke kendi Başkanları Kennedy'nin suikastını da bu kadar çabuk çözebilselerdi. Ama hayır, 60 yıldan uzun bir süredir onu kimin öldürdüğünü bulamadılar. Belki de onu da DEAŞ yapmıştır? Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar, Washington'dan Kiev'i aklayan her ifade kanıt olarak kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Suikastın faili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald ise gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürülmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yetkililer, saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 100'ü aştığını açıkladı.

DEAŞ saldırıyı üstlense de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin henüz örgütün adını vermedi. Rusya Devlet Başkanı yaptığı açıklamada saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını söyledi. Putin, "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise "Bu saldırının tek sorumlusu DEAŞ'dır. Ukrayna'nın herhangi bir dahli söz konusu değildir" diye konuştu.

*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.