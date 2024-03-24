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        Meteoroloji'den Ankara'ya fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve Ankara Valiliği'nden son dakika uyarılar art arda geldi. Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 18:26 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:26
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        Meteoroloji'den başkente uyarı
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        Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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