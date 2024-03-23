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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:05
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Gökkaya Sokak'ta, Müslüm A. (56) ile komşusu Necdet Kaya (70) arasında, küçük çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A, tabancayla komşusu Kaya'ya ateş etti. Bu sırada olay yerindeki Müslüm A'nın damadı Saim A'ya (42) da mermi isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaralı Necdet Kaya'yı ilçedeki özel bir hastaneye, Saim A'yı da Nizip İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaya, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Saim A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından şüpheli Müslüm A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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