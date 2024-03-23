Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ekipler, yaralı Necdet Kaya'yı ilçedeki özel bir hastaneye, Saim A'yı da Nizip İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A, tabancayla komşusu Kaya'ya ateş etti. Bu sırada olay yerindeki Müslüm A'nın damadı Saim A'ya (42) da mermi isabet etti.

Atatürk Mahallesi Gökkaya Sokak'ta, Müslüm A. (56) ile komşusu Necdet Kaya (70) arasında, küçük çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

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