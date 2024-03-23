Gaziantep'te Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB alanında teknik inceleme yapıldı

Gaziantep'te, Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alan belirlemesi için teknik inceleme programı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, sektör için kritik önem taşıyan ve ilk çalışmalarına 2016 yılında başlanan, 2019'da Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün bölgesinde yer seçimi yapılan ve 2022 yılında tüzel kişiliği oluşturulan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alanda protokolün katılımıyla teknik inceleme gerçekleştirildi.